Fulmine sul Gran Sasso, quali sono le condizioni di Simone Toni

Le condizioni di salute del 28enne Simone Toni sono critiche dopo essere stato colpito dal violento fulmine sul Gran Sasso. Come sta.

Sono ore molto difficili e complicate per il giovane Simone Toni e i suoi familiari. Il 28enne è stato infatti colpito da una violenta scarica di fulmine sul Gran Sasso e ora le sue condizioni di salute sono critiche. Ecco come sta.

Fulmine sul Gran Sasso, come sta il 28enne Simone

Stando a quanto si apprende, il 28enne Simone Toni si trova in prognosi riservata all’ospedale di L’Aquila dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Il giovane è stato inoltre messo in coma farmacologico ed è sottoposto a costante osservazione. Ore dunque di attesa per quanti non hanno mai smesso di stargli vicino come emerge anche dai numerosi messaggi e post pubblicati sui social.

I messaggi sui social network

Sul gruppo privato di Facebook “Tivoli nostra gajarda e tosta” è possibile in particolare leggere moltissimi messaggi di augurio da parte dei familiari, ma non solo. “Siamo cresciute insieme con la madre e con il fratello, ho visto il ragazzo nascere, crescere e fidanzarsi. Fatevi forza tutti”, scrive una utente di nome Anna. “Forza fratellone.

Ti siamo vicini” e ancora “Mi auguro che Simone esca da questa situazione”, sono messaggi di pronto augurio da parte di altri utenti.