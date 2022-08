Fumata bianca nel centrodestra Sicilia, Miccichè "Schifani migliore candidato"'

Palermo, 13 ago. (Adnkronos) – Fumata bianca nel centrodestra in Sicilia. Dopo giorni di polemiche e nomi bruciati, giorno dopo giorno. "Per Forza Italia la candidatura di Renato Schifani è la migliore candidatura possibile per la Presidenza della Regione siciliana, quindi accettiamo volentieri la proposta di Fdi".

Ad annunciarlo all'Adnkronos è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, coordinatore di Fi in Sicilia. Ieri Fratelli d'Italia ha proposto, a sorpresa, il nome dell'ex Presidente del Senato Renato Schifani a candidato alla Presidenza. E in tanti hanno atteso per tutto il pomeriggio il via libera da Forza Italia, che non è mai arrivato. Mentre parole di consenso sono arrivate dal centro, anche dall'ex Governatore Totò Cuffaro. Ma i vertici degli azzurri in Sicilia sono rimasti tutto il giorno in silenzio.

In serata, i parlamentari, assessori e commissari provinciali di FI in Sicilia, in una nota, si sono stretti attorno a Miccichè affermando che : "è lui l’unico in grado di portare al successo la coalizione". E lo stesso Miccichè ha rilanciato e proposto alla coalizione il nome di Barbara Cittadini, presidente nazionale dell’Aiop. Questa mattina il sì definitivo alla candidatura di Schifani. L'ex Presidente del Senato è sotto processo a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio nel dibattimento sull'ex Presidente degli industriali Antonello Montante.