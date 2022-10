Fumetti, folla e un mare di cosplayer al Lucca Comics

Lucca, 29 ott. (askanews) – Migliaia di persone che affollano il centro storico, cosplayer di ogni genere, dai manga ai supereroi classici, che passeggiano sulle mura. Lucca Comics&Games è tornato in tutta la sua bellezza. Dopo l’edizione 2021 ancora condizionata da pandemia e restrizioni, nel 2022 si rivedono le tradizionali folle da tutto esaurito nei padiglioni e per le strade e il più grande evento dedicato a fumetti e videogiochi e molto altro in Italia ritrova tutto il suo spirito.

Fra i padiglioni i più grandi editori del settore da Panini a Bonelli, e poi ancora videogiochi, con Nintendo e Ubisoft, una area Lucca Junior dedicata ai più piccoli e il grande raduno di Spider man per i 60 anni del supereroe Marvel.