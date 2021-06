Fumetti: è morto Tuono Pettinato, tra i più innovativi fumettisti italiani

Roma, 14 giu. – (Adnkronos) – Il disegnatore Andrea Paggiaro, noto con il nome d'arte di Tuono Pettinato, tra i più quotati giovani autori di fumetto italiani, specializzato in illustrazioni di biografie oltre a storie originali in forma di strisce, graphic novel e vignette, è morto all'età di 44 anni dopo una lunga malattia.

L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi su Facebook dal progetto Comics&science, con cui condivideva la passione per la scienza.

"È con grande dolore che apprendiamo che stanotte ci ha lasciati Tuono Pettinato – si legge nel post – Era un grande artista del fumetto, e un amico per tutti noi di C&S. È stato con noi in tante avventure e viaggi improbabili, dal Cern a Manchester, con l'intelligenza e l'arguzia che erano solo sue.

La sua delicata e surreale ironia ci mancherà moltissimo". Era nato a Pisa il 27 settembre 1976 e nel 2014 era stato premiato come "Miglior Autore Unico" a Lucca Comics & Games. Il nome d'arte di Paggiaro deriva dal titolo di un libro presente ne "La biblioteca di Babele", uno dei più noti racconti dello scrittore argentino Jorge Luis Borges.

Tuono Pettinato si era formato a Bologna al Dams e poi all'Accademia Drosselmeier per editor e librai.

Ha firmato la serie "I Ricattacchiotti", pubblicata settimanalmente da "Repubblica XL" e ha collaborato con Animals" e "Linus". Faceva parte del collettivo creativo dei SuperAmici (con Ratigher, Lrnz, Dottor Pira e Maicol & Mirco), con il quale ha creato la rivista a fumetti "Hobby Comics" e "Pic Nic", primo free press italiano dedicato al mondo del fumetto. Il suo primo libro si intitola "Apocalypso! – Gli anni dozzinali". Per Rizzoli Lizard ha pubblicato "Garibaldi – Resoconto veritiero delle sue valorose imprese ad uso delle giovini menti" (2010), in coppia con Francesca Riccioni, "Enigma – La strana vita di Alan Turing" (2012), "We are the champions" (2016), con testo di Dario Moccia", "Non è mica la fine del mondo" (2017, ancora con Francesca Riccioni), "Big in Japan" (2018, con testo di Dario Moccia), "Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta" (2019). Il suo libro più recente è "Neri & Scheggia in Galleria" (Coconino Press, 2020). Ha illustrato per l'editrice Campanila una serie di libri tra i quali la collana mitologica Antìkoi. Tra le sue pubblicazioni "Apocalypso! Gli anni dozzinali" (Coniglio Editore, 2010).