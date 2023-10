Fumetti, nascono i 'Lucca Comics & Games Community Awards'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Arrivano i “Lucca Comics & Games Community Awards”, il riconoscimento del pubblico di Lucca alle opere attinenti al mondo del community event più atteso dell’anno. Un’iniziativa da molto tempo in incubazione, che finalmente ha trovato il suo spazio grazie a isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, Partner Esclusivo all’insegna del tema Together e main partner dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games.

Il progetto, annunciato ieri durante la live su Twitch () insieme a CKibe, Claudio Di Biagio, Yotobi, Kurolily e Cydonia e con Emanuele Vietina, direttore di LC&G, è stato pensato per coinvolgere attivamente la community del festival, offrendo l’opportunità di esprimere il proprio supporto e apprezzamento verso le opere che contribuiscono all'enorme ricchezza e varietà delle passioni che animano Lucca Comics & Games.

I “Lucca Comics & Games Community Awards” non solo riconoscono l'impatto e l'importanza delle opere, ma anche il ruolo fondamentale dei vari fandom nel determinare il successo e l'influenza delle opere stesse; rappresentano la “People’s Choice” di Lucca Comics & Games in cui la vera protagonista è la community del festival che sarà chiamata a votare le proprie opere preferite nelle seguenti otto categorie: Movie of the year, tutti i film usciti al cinema, in tv e in piattaforma, sia live action sia di animazione; Series of the year, tutte le serie – o le nuove stagioni di serie – uscite in tv e in piattaforma, sia live action sia di animazione; Videogame of the year, videogame single player e multiplayer, usciti per console, pc e mobile; Fantasy Book of the year, prime o nuove edizioni, libri autoconclusivi, saghe o capitoli di una saga, usciti in cartaceo o in digitale; Comics of the year, tutte le opere a fumetti del mercato occidentale che si sono distinte nel periodo di validità, sia fumetti autoconclusivi (graphic novel) sia seriali; Manga of the year, tutte le opere a fumetti che per semplificazione vengono classificate come manga, siano esse giapponesi – o più generalmente asiatiche – o europee (euromanga), sia fumetti autoconclusivi sia seriali; Game of the year, board game, card game, role-playing game, sia nuove edizioni sia edizioni riviste; Character of the year, personaggi di fantasia che hanno colpito l’immaginario collettivo.

Per votare basterà accedere al portale online communityawards.luccacomicsandgames.com e seguire le istruzioni. Sarà possibile esprimere fino a tre preferenze per ogni categoria. La votazione avverrà tramite un sistema di voto elettronico che garantirà la sicurezza e l'imparzialità del processo di votazione, evitando voti multipli o duplicati. Sarà possibile esprimere le proprie preferenze fino alle 23.59 di domenica 29 ottobre. L’annuncio dei vincitori dei 'Lucca Comics & Games Community Awards' avverrà in una data da definire durante il festival Lucca Comics & Games in diretta sul canale Twitch ufficiale.

A Lucca, isybank sarà presente con un padiglione di 250 mq a tema Gaming World per accogliere gratuitamente tutti i visitatori, con una fast lane riservata ai titolari di un piano isybank, un concorso a premi riservato ai clienti, una gallery tematica per personalizzare la propria carta isybank, connessione Wi-Fi riservata, meet & greet con i content creator più amati dalla community. La banca digitale sarà anche title sponsor dell’isybank Community Village, intero quartiere fieristico che sarà il cuore del 'Lucca Comics & Games Live Show 2023', sede della House of Creators e palcoscenico privilegiato per la community dei cosplayer (concorsi, raduni a tema, workshop, parate).