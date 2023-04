Grande preoccupazione a Mestre per il fuoco e il fumo che uscivano da un appartamento. Sono arrivate tante chiamate per lanciare l’allarme, ma il proprietario dormiva.

Fumo dall’appartamento, il proprietario non se ne accorge perché addormentato sul divano

Grande preoccupazione a Mestre per il fumo e il fuoco che uscivano da un’abitazione di via Milano, nel pomeriggio di giovedì 27 aprile 2023. Diverse famiglie hanno iniziato a chiamare la centrale dei vigili del fuoco, avvertendo il forte odore e non trovando nessuno in casa. Si è trattato di un principio di incendio divampato nella cucina, che i vigili del fuoco hanno domato subito, accedendo alla casa e scoprendo che all’interno era presente un uomo, del divano, che sembrava inerme.

I vigili del fuoco hanno trovato il proprietario addormentato sul divano

L’uomo presente nell’appartamento non era rimasto intossicato e non era ferito. Quando i vigili del fuoco lo hanno soccorso ha immediatamente reagito, spiegando di non essersi accorto di nulla perché stava dormendo sul divano. Fuori pericolo, è stato consegnato al 118, che si è accertato delle sue condizioni di salute. Si tratta di un uomo di mezza età, che abita in quell’abitazione, dove spesso i vicini vedono andare e venire molte persone. Nel pomeriggio di ieri, a parte lui addormentato sul divano, i vigili del fuoco non hanno trovato nessuno nell’appartamento. Sul posto è stato fatto un sopralluogo anche da parte delle forze dell’ordine.