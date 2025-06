Fumo e fiamme si alzano dalla centra nucleare di Netanz

Natanz, 13 giu. (askanews) – Colonne di fumo e fiamme si alzano centrale nucleare di Natanz colpita da raid israeliani nella notte. Il sito che si trova nella provincia centrale iraniana è stato bombardato con una serie di raid aerei. Complessivamente sarebbero stati colpiti 100 obiettivi, tra cui siti nucleari e militari di Teheran, e uccidendo il capo di stato maggiore delle forze armate, il capo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e importanti scienziati nucleari.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) ha dichiarato che “non vi è alcun aumento dei livelli di radiazioni nell’impianto di Natanz”, in Iran, preso di mira da Israele. L’organismo di controllo nucleare ha inoltre affermato che la centrale nucleare di Bushehr non è stata presa di mira.

Il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha dichiarato che l’organizzazione sta monitorando attentamente la situazione in Iran ed è in contatto con le autorità in merito ai livelli di radiazioni.