Fumo, Lucaselli (FdI): 'informazione deve partire dai più giovani’

Roma, 22 set. -(Adnkronos) – "Il primo punto fondamentale è che non si può prescindere dalla tutela della salute. L’informazione deve partire dai più giovani, affinché possano capire come anche il tabacco riscaldato abbia degli effetti negativi sulla salute. E’ chiaro ed evidente, e lo abbiamo riscontrato dei dati dell’indagine, che per i fumatori, passare dal tabacco tradizionale a quello riscaldato, porta dei benefici”. Queste le parole di Ilenia Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio, a margine della conferenza – presentata alla Sala Civita di Palazzo Generali a Roma da Istituto Piepoli ed Adi Consum – circa “Le abitudini e le opinioni dei consumatori adulti di prodotti di tabacco riscaldato”.

“Per questo motivo – aggiunge Lucaselli – i produttori devono diventare promotori di campagne d’informazione che siano di supporto all’azione di governo”. “L’esecutivo – ha concluso Lucaselli – “ha dato ampia dimostrazione di attenzione verso questo specifico settore industriale, tanto che le azioni intraprese ci hanno reso un faro in Europa”.