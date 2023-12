Fumo sopra Rafah dopo l'ultimo attacco israeliano

Roma, 20 dic. (askanews) – Nelle immagini, nuvole di fumo che si alzano in cielo dopo gli ultimi attacchi israeliani a Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza.

In una dichiarazione, le Forze di Difesa israeliane hanno affermato che continuano “a operare contro obiettivi terroristici nella Striscia, conducendo combattimenti ravvicinati con i terroristi a terra e dirigendo gli aerei a colpire cellule e armi terroristiche”. “Più di 300 obiettivi sono stati colpiti nell’ultimo giorno” sostiene Israele.

Almeno 20 persone sono state uccise e altre 25 sono rimaste ferite nell’ultimo attacco al campo profughi di Jabalya.

Intanto, sono in corso al Palazzo di Vetro di New York intensi negoziati in vista del voto del Consiglio di Sicurezza su una nuova risoluzione che chiede la sospensione delle ostilità nella Striscia di Gaza per consentire l’ingresso di aiuti essenziali nell’enclave palestinese. Il voto è stato già rinviato di due giorni.