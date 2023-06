Al funerale dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi che si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno erano presenti diversi volti della televisione e dello spettacolo, molti dei quali figure di punta di Mediaset, azienda della quale è stato fondatore. Tra questi si segnalano Maria De Filippi, Gerry Scotti, Alba Parietti, Iva Zanicchi o ancora Cristina D’Avena. “Per la vita artistica è stato un punto di riferimento. Ho imparato tantissimo”, sono state le parole di Barbara d’Urso.

Funerale Berlusconi, occhi puntati su Maria De Filippi

Proprio su Maria De Filippi va dedicata una grande riflessione. La conduttrice, con la sua Fascino, ha realizzato in oltre vent’anni di storia di Mediaset, programmi di grande successo come C’è posta per te, Amici o ancora Uomini e Donne. Lo scorso 24 febbraio – com’è noto – ha dovuto far fronte ad un’altra grande perdita ossia quella del marito e compagno di una vita, Maurizio Costanzo. È sempre lei inoltre ad essersi seduta in seconda fila assieme ai familiari del fondatore di Mediaset, accanto a Silvia Toffanin. Maria ha poi abbracciato in modo sentito l’ad e presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, da anni legato a Toffanin e dalla quale ha avuto due figli.

Gli altri volti noti dello spettacolo

Tra i nomi noti del mondo dello spettacolo erano presenti la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Nicola Savino, già opinionista della passata edizione, senza dimenticare Alba Parietti, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Spazio anche i giornalisti, Pierluigi Pardo, Mario Giordano e Paolo Del Debbio, così come Paolo Liguori ed Enrico Mentana, ora direttore di La7 e fondatore del Tg5.