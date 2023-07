Si è celebrato nella chiesa di S. Maria della presentazione, a Roma, il funerale di Michelle Causo. La diciassettenne era stata uccisa brutalmente lo scorso mercoledì. Ad accompagnare la bara bianca in chiesa è stata la madre della giovane, mentre il padre e gli altri famigliari aspettavano all’interno.

Michelle Causo, l’omelia al funerale: “Mondo guasto che rovina i giovani”

Centinaia di persone presenti hanno accolto tra lacrime e applausi l’arrivo nella chiesa della bara contenente il corpo di Michelle Causo. Tantissimi di loro indossavano una maglietta ritraente una foto della ragazza con la tenera scritta “Il tuo sorriso brilla in cielo” stampata sopra. Il vescovo Baldo Reina, dopo attimi di pura commozione, ha preso la parola: “Quello che è successo parla di un mondo guasto, che brucia la giovinezza, che insegue illusioni, che non conosce più quanto preziosa sia una vita. Può avvenire che si banalizzi la vita così da trascinare nella banalità anche il male, che noi abbiamo il dovere di distinguere ed estirpare.”

Le parole di Baldo Reina

“Il nostro dolore ora diventa una denuncia, ma deve tradursi anche in cambiamento. Eccolo il frutto, che questa morte non sia sprecata e che diventi il segno di una necessità, quella di cambiare insieme questo nostro mondo“ – prosegue ancora il vescovo – “Oggi, davanti alla bara di Michelle ci sentiamo tutti sconfitti e affranti. Davanti alla morte di questa nostra sorella come prima cosa ci dobbiamo fermare; dobbiamo togliere i sandali delle nostre tante certezze e avere l’onestà di compiere un sano e sincero discernimento.” E ancora, in conclusione dell’omelia: “La sua morte ci pone delle domande come Chiesa e come Società Civile. Dove stiamo andando? Siamo coscienti o no che la nostra è una crisi di civiltà? Cosa stiamo offrendo ai nostri giovani? Ce la sentiamo ancora di dire che stiamo costruendo un futuro per loro, oppure siamo diventati tutti complici di progetti di morte? Domande forti che, penso, tutti portiamo dentro e che ci invitano ad un attento esame di coscienza! Questa società nella quale tutti siamo immersi e di cui siamo parte integrante, non ha forse perso la bussola?”