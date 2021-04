Funerale Principe Filippo: il dettaglio sulla sua bara

Non una bara qualsiasi, quella del funerale del Principe Filippo, scelta ben 30 anni prima. A rivelare l'inquietante dettaglio nascosto è stato l'Express

Qualche giorno prima del funerale del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II, il quotidiano Express, ha raccontato alcuni particolari inediti sulla cerimonia e in particolare sulla scelta della bara del defunto, che a quanto pare, sarebbe tutt’altro che improvvisata.

La bara di Filippo

Dal racconto del quotidiano Express è emerso un inquietante dettaglio sulla bara del Duca di Edimburgo, Filippo, in particolare, pare che questa sia stata acquistata 30 anni fa dallo stesso Principe defunto.

Pare però, che ai tempi, Filippo non abbia pensato solo per sè, infatti, contemporaneamente alla commissione della sua bara, avrebbe commissionato anche quella della sua consorte Elisabetta.

Secondo le parole dell’Express, Filippo è stato sepolto in una: “bara di quercia inglese rivestita di piombo, realizzata per lui più di 30 anni fa“.

La scelta del piombo, come materiale per la bara, non sarebbe affatto casuale, si tratta di un metallo altamente resistente, che permette una buona conservazione del corpo e lo preserva da eventuali infiltrazioni di umidità.

Le pompe funebri reali, Leverton e Sons, hanno poi rivelato che il largo anticipo nella scelta del feretro da parte di Filippo, sarebbe giustificabile con il fatto che questo tipo di bara richiede tempi di realizzazione abbastanza lunghi e che la quercia inglese non è solitamente molto facile da reperire.

Filippo dunque è stato un uomo molto previdente, anche se di fatto resta l’incognita sul motivo che lo ha spinto a richiedere una bara con così largo anticipo.