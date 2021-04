La duchessa di Sussex, Meghan Markle, non ha potuto recarsi a Londra per il funerale del principe Filippo ma ha seguito le esequie dalla California.

La moglie del principe Harry, Meghan Markle, non ha potuto partecipare ai funerali del principe Filippo, celebrati nella giornata di sabato 17 aprile presso la St. George’s Chapel, a causa del suo particolare stato di salute. A questo proposito, è stata diramata una nota ufficiale da parte dell’ufficio stampa dell’attrice, destinata a fornire ulteriori spiegazioni in merito all’assenza della duchessa di Sussex.

Funerale Principe Filippo, l’assenza di Meghan Markle

L’assenza di Meghan Markle a Londra in occasione delle esequie del duca di Edimburgo è stata spiegata, attraverso una nota ufficiale, dall’ufficio stampa dell’attrice. I portavoce della donna, infatti, hanno dichiarato che la duchessa di Sussex non ha potuto essere presente, in quanto al settimo mese di gravidanza, ma ha seguito l’intera cerimonia dalla sua abitazione di Los Angeles, nello Stato della California, presso la quale vive da circa un anno insieme al principe Harry e al piccolo Archie.

In particolare, l’ufficio stampa di Meghan Markle ha reso noto che la duchessa di Sussex “avrebbe sperato di essere in grado di partecipare ma il suo medico non le ha dato il via livera al viaggio in questo momento della gravidanza”.

Tuttavia, sulla base di quanto riportato dalla Bbc, l’attrice avrebbe scritto un biglietto, affidato poi al principe Harry, che è stato disposto sulla corona di fiori scelta dai duchi di Sussex e destinata a rendere omaggio per l’ultima volta al principe Filippo.