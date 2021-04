Funerale Principe Filippo, perché Sarah Ferguson non era presente

Oltre a Meghan Markle altra assente al funerale del Principe Filippo è stata Sarah Ferguson, ex consorte del Principe Andrea. Il motivo della sua assenza

Molto si è parlato in questi giorni dell’assenza di Meghan Markle, moglie del Principe Harry che non ha preso parte al funerale del Principe Filippo probabilmente a causa della sua gravidanza arrivata al settimo mese. Oltre a Meghan Markle, un’altro personaggio è da annoverare tra le grandi assenze alle esequie del Duca di Edimburgo ovvero Sarah Ferguson, più comunemente conosciuta come “Fergie la rossa” ed ex consorte del Principe Andrea nonché madre di Eugenia e Beatrice.

Ci sarebbe un motivo dietro questa assenza. Sembrerebbe infatti che il Principe Filippo non le abbia mai perdonato le relazioni post matrimoniali. Questo avrebbe portato in seguito il Duca di Edimburgo a lasciare precise disposizioni su come comportarsi con Fergie la rossa.

Funerale Principe Filippo, perché Sarah Ferguson era assente

Sarah Ferguson proprio come Meghan Markle non ha preso parte al funerale del Principe Filippo. L’assenza di Fergie la rossa non sarebbe stata lasciata al caso.

Pare che tra il Duca di Edimburgo e Sarah Feguson non scorresse buon sangue. Il Principe Filippo non avrebbe infatti preso di buon grado i trascorsi post matrimoniali di Fergie.

Ecco dunque che nonostante il riavvicinamento tra i due ex coniugi negli ultimi tempi ed un recente invito che la Regina Elisabetta ha riservato a Sarah Ferguson per trascorrere del tempo a Balmoral, lo screzio con il Principe Filippo non si sarebbe mai rimarginato tanto da lasciare delle direttive scritte su cosa fare con l’ex consorte del Principe Andrea.