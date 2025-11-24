Funerale Vanoni, Giuliano Sangiorgi arriva in ritardo: "Che rabbia"

Milano, 24 nov. (askanews) – Piazza San Marco a Milano oramai è quasi vuota dopo il funerale di Ornella Vanoni, restano ancora i giornalisti e qualche fan, quando arriva in ritardo Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. “Non potete immaginare la mia rabbia ma tremo, perché sono arrivato in ritardo e sono arrabbiato. Avrei voluto salutarla in maniera migliore.

Lei ne avrebbe riso. Ma credo che questo sia anche quello che ci unisce, l’ironia fino alla fine” ha detto ai cronisti.

“Io per lei ho scritto ‘Arcobaleno’ e mi sembra sia quello che resterà di lei: una moltitudine infinita di colori, che attraverseranno le generazioni. Questa canzone rimane un manifesto di vita. Facevamo delle grandi videochiamate, era un mito di una umanità incredibile. Era per me un modo semplice di vivere un mito che resterà per intere generazioni. Sono arrabbiato ma non ho mancato l’appuntamento”.