Palloncini bianchi, silenzio e tanto dolore a Casal Bertone, dove sono stati celebrati i funerali di Angelica, la bambina della periferia Est della Capitale che, ad appena 5 anni, s’è spenta in seguito ad un’estenuante lotta contro una malattia rara.

Funerali di Angelica. I genitori la salutano con una lettera

Un’angoscia insostenibile per papà Matteo e mamma Serena che, insieme alla loro piccola, hanno “lottato in tre, a mani nude, contro un male troppo grande“, come recita una lettera rivolta alla bimba dai suoi genitori. “Grazie a te abbiamo vissuto la profondità di tante persone. E se contro la malattia si può perdere, chi cura una persona vince sempre“, continua un passaggio del testo.

La funzione è stata celebrata da don Pino Pulcinelli, insieme a don Luigi e al vescovo Riccardo Lamba nella chiesa di Santa Maria Consolatrice. Al termine dei funerali il feretro di Angelica, avvolto in una minuscola bara bianca, è stato accolto da un applauso da parte delle persone accorse, tra parenti e amici della famiglia, all’uscita dalla chiesa, liberando poi nell’aria palloncini bianchi e rosa.

L’incontro con Papa Francesco e l’abbraccio a mamma Serena

Appena sabato, primo aprile, fuori al Policlinico Agostino Gemelli di Roma i genitori di Angelica, che aveva appena perso la sua lotta contro la malattia, avevano incontrato Papa Francesco, che era stato dimesso da poco dalla stessa struttura.

Un incontro emozionante che ha fatto il giro d’Italia, insieme a quell’abbraccio disperato di mamma Serena che, tra le braccia del Santo Padre e con il volto scavato dalle lacrime, aveva cercato conforto dal dolore per la perdita della sua bambina.

“È stato come se fosse mio padre, che non c’è più“, ha confidato la donna in merito all’incontro con Papa Francesco, che tempo prima, nel 2019, in occasione di una visita alla parrocchia di Casal Bertone ebbe l’occasione di conoscere Angelica e di benedirla tra le sue braccia, avvolgendola di preghiere, le stesse del Santo Padre che l’hanno accompagnata in cielo.