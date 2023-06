Durante il funerale di Silvio Berlusconi è successo anche questo. La giornalista Elena Guarnieri, nel corso della diretta che stava seguendo per lo speciale del Tg5 non ha trattenuto l’emozione quando è partito un coro: “Chi non salta comunista è”, sono le parole che si potevano sentire a chiare lettere. La commozione sul viso della professionista era ben visibile e non è certo passata inosservata.

La giornalista si commuove in diretta sentendo il coro “chi non salta comunista è” #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/1DJABxfi75 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 14, 2023

Funerali Berlusconi, Elena Guarnieri si commuove

Piazza Duomo era già gremita di gente e le bandiere di Forza Italia sventolavano in diversi punti. Quando la giornalista ha udito i cori delle persone lì presenti si è fermata per qualche secondo, quindi si è girata, con il volto ancora emozionato. Poi ha ripreso, raccontando quelli che sono stati i momenti più salienti di questo funerale che è stato già consegnato alla storia.

Il video è diventato virale: le reazioni degli utenti

Nel frattempo il video della scena si è diffuso rapidamente su Twitter, ma molti utenti non hanno risparmiato alla giornalista critiche: “Figura di m…” o ancora “Cosa ti passa nella testa?“, sono solo alcune delle parole che emergono. Dall’altra parte c’è invece chi ha chiesto: “Smettetela di attaccarla!”.