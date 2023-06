Home > Askanews > Funerali Berlusconi, Iva Zanicchi: lascerà un segno importantissimo Funerali Berlusconi, Iva Zanicchi: lascerà un segno importantissimo

Milano, 14 giu. (askanews) – “Nel bene e nel male lui lascerà un segno importantissimo sia come imprenditore che come politico, basti pensare a come è stato massacrato, come lui nessuno, è una vergogna, bisogna solo ricordare e pregare perché lui è stato amatissimo, ma anche odiato e solo i grandi vengono amati e odiati”. Con queste parole la popolare cantante e showgirl Iva Zanicchi ha ricordato Silvio Berlusconi, poche ore prima del funerale in Duomo.

