Home > Askanews > Funerali Berlusconi, Papi: in tv non ero nessuno, mi ha dato opportunità Funerali Berlusconi, Papi: in tv non ero nessuno, mi ha dato opportunità

Roma, 14 giu. (askanews) – “In tv non ero nessuno, mi ha portato nella sua grande famiglia Mediaset e dato una grande opportunità di fare questo lavoro e essere quello che sono; Berlusconi per me è stato un grandissimo legame affettivo, di stima e affetto, oltre che professionale”. Così il conduttore tv Enrico Papi, arrivando in Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi.

Roma, 14 giu. (askanews) - "In tv non ero nessuno, mi ha portato nella sua grande famiglia Mediaset e dato una grande opportunità di fare questo lavoro e essere quello che sono; Berlusconi per me è stato un grandissimo legame affettivo, di stima e affetto, oltre che professionale". Così il con...