Funerali Berlusconi, Pascale in Duomo: nulla da dire, non è momento

Milano, 14 giu. (askanews) – L’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale è arrivata in Duomo per i funerali del leader di Forza Italia. “Scusate il silenzio, ma non c’è nulla da dire, non è il momento”, ha detto rivolgendosi ai cronisti mentre attraversava la piazza per entrare nella cattedrale milanese.

