Funerali Berlusconi, Piazza Duomo già gremita in attesa del funerale

Funerali Berlusconi, Piazza Duomo già gremita in attesa del funerale

Milano, 14 giu. (askanews) – Bandiere di Forza Italia, del Milan e del Monza calcio, ma anche tantissime corone di fiori. A poche ore dal funerale di Silvio Berlusconi, Piazza Duomo a Milano è già gremita di gente. In chiesa potranno entrare solo 2.000 invitati e nella piazza sono stati posizionati due maxi schermi per seguire la funzione funebre per l’ex presidente del Consiglio morto all’ospedale San Raffaele lunedì mattina.

In piazza dispiegate imponenti misure di sicurezza vista la presenza di numerosi politici e capi di Stato.