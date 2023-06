Home > Askanews > Funerali Berlusconi, Scajola: Tajani ha buon senso e esperienza Funerali Berlusconi, Scajola: Tajani ha buon senso e esperienza

Roma, 14 giu. (askanews) – “Se in questa fase ci fosse rilassatezza, sarebbe un errore per tutti. Penso che Tajani abbia l’equilibrio, il buon senso, l’esperienza, la moderazione per cogliere che in questo momento bisogna guardare il futuro stando insieme”. Così Claudio Scajola, sindaco di Imperia e tra i fondatori di Forza Italia con Silvio Berlusconi, arrivando ai funerali dell’ex premier in Duomo.

