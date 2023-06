Funerali Berlusconi, Urbano Cairo: per 4 anni il suo assistente

Milano, 14 giu. (askanews) – “Ho fatto per 4 anni il suo assistente, è stata una bellissima esperienza, è stato molto importante e formativo. Mi disse: tu fai le tue cose poi entra quando vuoi e ascolta e se hai delle idee dille, mi ha dato l’opportunità di capire e mi ha dato questa opportunità ma l’allievo non ha assolutamente superato il maestro”. Così Urbano Cairo raccontando i suoi inizi come assistente di Silvio Berlusconi.