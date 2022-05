Funerali De Mita, Gargani: “eravamo amici, litigavamo…”

Nusco, 27 mag. (askanews) – Ciriaco De Mita era l’esponente di una classe dirigente che non c’è più e che si incaricava di avere una strategia; lo dice l’ex parlamentare DC Giuseppe Gargani da Nusco alle esequie del leader democristiano di cui era grande amico.

“Forse ero uno dei pochissimi amici. Litigavamo; mi mancano i rimproveri che mi faceva al telefono e le grandi appiccicate che ci facevamo. Ma siamo stati anche coinquilini negli anni Sessanta, avevamo una camera a Roma affittata, lui dormiva fino a mezzogiorno e io mi svegliavo, mi alzavo più presto” ha ricordato.

“Il problema del mezzogiorno, quel problema, torno a dire, lo abbiamo risolto; De Mita è il capostipite di quel discorso. Oggi ci sono altri problemi… Ma la politica allora si incaricava di avere una strategia. Lui purtroppo è morto con la grande convinzione che la politica non c’era più. Questo è il messaggio che possiamo dare a tutta la popolazione e spero che la politica riconosca fino in fondo tutto questo, che era un uomo eccezionale, un uomo di grande prestigio, una classe dirigente che non c’è più” ha concluso.