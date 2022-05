Funerali De Mita, Mastella commosso: con lui un colpo di fulmine

Milano, 27 mag. (askanews) – “Un ricordo? Quando ci siamo conosciuti ero ragazzino, venti anni. E’ stato un colpo di fulmine tra me e lui poi dopo c’è stato questo incamminamento politico e pure umano e ha determinato le scelte. Sono arrivato a fare il deputato a 28 anni, certamente non ce l’avrei fatta da solo se non avesse dato possibilità a uno di provincia che aveva un minimo di talento.

La nostra esperienza poi è confluita nei vertici dello Stato fino al ’93 quando poi abbiamo diviso le nostre storie politiche, mai umane”. Lo ha detto l’ex Dc Clemente Mastella, visibilmente commosso, arrivando ai funerali di Ciriaco De Mita a Nusco.