Funerali del Principe Filippo: la triste immagine della Regina Elisabetta, sola e nel nero del lutto

Regina Elisabetta, nel giorno dei funerali di Filippo, era sola e vestita di nero.

Le immagini provenienti dal Regno Unito nel giorno dei funerali del Principe Filippo, morto all’età di 99 anni, hanno commosso in tanti. Il feretro a bordo della Land Rover, proprio come il defunto avrebbe voluto. A guidare il corteo Carlo. Tra i presenti anche i figli Anna, Andrea ed Edoardo nonché i nipoti Harry e William.

Gli occhi, tuttavia, erano tutti puntati sulla Regina Elisabetta, sola e vestita di nero. Un’immagine che resterà impressa nella storia inglese.

L’immagine della Regina Elisabetta

“La Regina triste”. Così hanno titolato i media inglesi per il triste evento. Elisabetta è entrata nella Cappella di San Giorgio “piegata dal lutto”, ma al tempo stesso forte. Era vestita totalmente di nero, come da tradizione. Si è seduta da sola come da protocollo. Dopo che anche gli altri membri della royal family hanno preso posto, è iniziata la cerimonia officiata dall’arciprete di Windsor, David Conner.

La regia ha inquadrato pochissimo la Regina Elisabetta. Massimo rispetto per la fedelissima moglie del Principe Filippo nel giorno dell’ultimo saluto all’amato. Il più triste. Immortalate a lungo, invece, le lacrime del figlio Carlo e la tristezza dei nipoti William e Harry. Quest’ultimo, che mancava da Londra da un anno, più volte è stato ripreso a testa bassa.