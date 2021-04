Funerali del Principe Filippo: perché Meghan non sarà presente?

Harry volerà a Londra per i funerali di suo nonno, ma Meghan resterà negli Stati Uniti. Il motivo per cui la duchessa non sarà presente.

Nel pomeriggio di sabato 17 aprile, alla cerimonia funebre per la sepoltura del Duca di Edimburgo, Meghan Markle non sarà presente. Harry andrà a Londra da solo, per dare l’estremo saluto al nonno, il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, scomparso il 9 aprile all’età di 99 anni.

Funerali Principe Filippo: Meghan non ci sarà

Molti avevano già previsto questo avvenimento, convinti che Meghan Markle non si sarebbe mai presentata ai funerali del Principe Filippo. La stampa inglese ha confermato questa decisione. Meghan è incinta di una bambina e ha ricevuto dai suoi medici il consiglio di non viaggiare a causa della fase avanzata della gravidanza.

La data del parto rimane sconosciuta, ma è probabile che sarà tra giugno e luglio, visto che lei e Harry hanno annunciato di aspettare il secondo figlio nel giorno di San Valentino. Dallo scorso anno i due vivono in California, negli Stati Uniti, con il figlio Archie, di un anno. A Meghan, per ragioni legate al suo stato, è stato consigliato di non affrontare un volo così lungo, per cui non sarà presente ai funerali.

Harry, che ha avuto un legame molto stretto con suo nonno, tornerà nel Regno Unito, ma prima del funerale dovrà stare isolato, come prevedono le linee guida anti-Covid del Governo inglese.

Sabato 10 aprile, Buckingham Palace ha reso noti alcuni dettagli della funzione funebre. In base ai desideri del Principe, la cerimonia si svolgerà in forma strettamente privata il 17 aprile nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, dove verrà sepolto. Le esequie si svolgeranno informa privata, con un massimo di 30 persone, come stabilito dalle misure anti-Covid, senza accesso al pubblico e senza processione durante il giorno. Il funerale verrà trasmesso dalla rete televisiva BBC ed è previsto anche un minuto di silenzio. La lista degli invitati non verrà svelata fino a pochi giorni prima della cerimonia e i reali rimarranno in lutto per due settimane e indosseranno delle fasce in segno di lutto anche durante gli impegni pubblici.