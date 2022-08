Grande dolore e incredulità ai funerali di Chiara Mastrojanni, morta a 23 anni a causa di un incidente.

Profondo dolore e grande incredulità ai funerali di Chiara Mastrojanni, morta a soli 23 anni a causa di un incidente. A San Paolo Belsito il sindaco Raffaele Barone ha proclamato lutto cittadino.

Funerali di Chiara Mastrojanni: vittima di un incidente a 23 anni

Tanto dolore e tanta incredulità ai funerali di Chiara Mastrojanni, morta a soli 23 anni a causa di un incidente stradale avvenuto il 5 agosto a Nola. La ragazza, originaria di San Paolo Belsito e studentessa dell’Università Suor Orsola Benincasa era a bordo di una moto con un amico, che è rimasto ferito. I funerali si sono svolti nella giornata di domenica 7 agosto, nella Cattedrale di Nola, in piazza Duomo.

Una grande folla si è stretta alla famiglia per l’ultimo saluto alla ragazza. L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda in via Onorevole Francesco Napolitano. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il commosso saluto del rettore D’Alessandro

Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, ha dedicato un ultimo saluto alla ragazza sul profilo Facebook dell’ateneo, esprimendo “sincero cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa Chiara Mastroianni, dottoressa in scienze dell’educazione e attualmente laureanda magistrale in programmazione amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

Un abbraccio da noi tutti alla sua famiglia ed ai suoi colleghi di corso“. Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Belsito, ha proclamato una giornata di lutto cittadino.