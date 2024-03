Funerali di Navalny a Mosca, la polizia presidia chiesa e cimitero

Roma, 1 mar. (askanews) – Nelle immagini lo schieramento di polizia nei pressi del cimitero Borisovo di Mosca, dove si svolgeranno i funerali di Alexei Navalny.

Fin dalle prime ore del mattino nella chiesa “Allevia i miei dolori, presso la stazione della metropolitana Maryino, dove si terrà una cerimonia funebre, si sono posizionati almeno quaranta veicoli della polizia, dalle autmobili agli autobus speciali.

La cerimonia è stata fortemente voluta dalla madre e dai collaboratori di Navalny, malgrado le pressioni e la chiara opposizione delle autorità. L’irritazione, e la preoccupazione del regime si traduce in una sorta di assedio della zona dove potrebbe confluire una folla per l’estremo saluto al politico che per oltre un decennio è stato il faro dell’opposizione a Putin e la cui morte in carcere nell’Artico è stata annunciata lo scorso 16 febbraio.