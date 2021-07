Il feretro di Raffaella Carrà è giunto nella basilica di Santa Maria in Aracoeli per la celebrazione dei funerali: l'ultimo saluto alla cantante.

Avranno luogo a partire dalle 12 i funerali di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso all’età di 78 anni: la cerimonia funebre si terrà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno.

Il feretro della regina della televisione ha lasciato la camera ardente allestita in Campidoglio ed è giunto all’ingresso del luogo sacro dove è stato accolto da un caloroso applauso.

Funerali di Raffaella Carrà

Dopo tre giorni di lutto collettivo, in cui la salma della regina della televisione italiana ha sfilato per la Capitale facendo tappa nei luoghi simbolo della sua carriera ed è stata accolta in Campidoglio dall’affetto di fan, amici e colleghi, a breve inizieranno i suoi funerali.

Ad aprirli sarà Simone Castaldi, frate della basilica, mentre a celebrare l’omelia saranno quattro colleghi cappuccini di San Giovanni Rotondo a cui la Carrà e il suo ex compagno Sergio Japino, devoti a Padre Pio, erano legati da un rapporto di amicizia.

Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming su Rai Uno con la cronaca dei giornalisti Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo e la partecipazione di Filippo Di Giacomo.

Per l’occasione è stato anche allestito un maxischermo in piazza del Campidoglio su cui verrà trasmessa la cerimonia. Tra i primi ad arrivare nella basilica c’è stato Massimo Lopez, il quale ha definito Raffaella “una professionista straordinaria di cui ricordo particolarmente l’eleganza e umanità e con cui finisce un’epoca per la televisione“.

Funerali di Raffaella Carrà: in tantissimi alla camera ardente

La camera ardente allestita in Sala della Protomoteca in Campidoglio è rimasta aperta fino alle 11 di questa mattina.

Sono state tantissime le persone che si sono recate per dare l’ultimo saluto e rendere omaggio a quella che è stata una protagonista indiscussa della storia della televisione italiana. Tra i personaggi che l’hanno omaggiata vi sono stati Fiorello, Maria de Filippi, Pierferdinando Casini, Renato Zero, le sorelle Goggi, Vincenzo Salemme, Alberto Matano e Pino Strabioli.