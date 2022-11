Funerali di Stato per Maroni, il figlio Filippo: “Non è stato facile per te ma il tuo amore ci è arrivato”

Funerali di Stato per Maroni, il figlio Filippo: “Non è stato facile per t...

In occasione dei funerali di Stato organizzati per Roberto Maroni, il politico italiano è stato ricordato dal figlio Filippo.

Filippo Maroni, figlio dell’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni, ha ricordato il padre durante i funerali di Stato celebrati a Varese.

Funerali di Stato per Roberto Maroni, la cerimonia

Si sono tenuti nella mattinata di venerdì 25 novembre a Varese i funerali di Stato di Roberto Maroni, improvvisamente scomparso all’età di 67 anni lo scorso martedì.

Durante la cerimonia, si sono susseguiti cori gospel, il silenzio militare, una foto dell’ex ministro dell’Interno in barca a vela ed è anche stato suonato un suo brano. Proprio con il brano di Maroni, infatti, si sono concluse le esequie alle quali hanno partecipato molti esponenti della politica italiana come i presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il senatore a vita Mario Monti, il presidente del Senato Ignazio La Russa o, ancora, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Funerali Maroni, il figlio Filippo: “Non è stato facile per te ma il tuo amore ci è arrivato”

Tra gli applausi e la folla radunata in piazza San Vittore a Varese, in molti sono accorsi per salutare per l’ultima volta Roberto Maroni. In occasione delle esequie, tuttavia, il compito più arduo è toccato al figlio dell’ex ministro, Filippo Maroni. Il giovane uomo, infatti, ha ricordato il padre facendo le veci dell’intera famiglia.

“Nei momenti di difficoltà hai capito che la famiglia poteva essere un porto e che c’era qualcosa di più importante della politica”, ha detto Filippo, chiudendo la cerimonia funebre. “Mai ci hai fatto mancare l’affetto, anche se il tuo lavoro ti teneva lontano da casa. Sappiamo che non è stato facile per te ma ti sei impegnato tanto per essere un buon papà. Il tuo amore ci è arrivato tutto. Buon cammino papà”, ha concluso.