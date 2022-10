Funerali Francesco Valdiserri, folla di persone tra cui anche la premier Giorgia Meloni

I funerali di Francesco Valdiserri sono stati a dir poco strazianti. Alla funzione hanno partecipato anche grosse personalità politiche.

Ai funerali di Francesco Vladiserri erano presenti moltissime persone, dai giornalisti colleghi dei genitori alle personalità politiche. Non mancavano gli inseparabili amici del giovane. Intanto è stato convalidato l’arresto della responsabile dell’omicidio stradale.

Funerali Francesco Valdiserri: tra amici e personalità importanti

Il gruppo “Origami smiles“, fondato da Francesco Valdiserri e composto da lui e altri amici, ha accompagnato il feretro del compianto ragazzo. Insieme a loro tantissimi amici e conoscenti del liceo Socrate di Roma hanno voluto salutare per l’ultima volta Francesco. Striscioni, applausi, dolore e commozione. Ma dall’altra parte anche responsabilità e speranza, come nelle parole dei genitori. Papà Luca ha lanciato un appello responsabile a tutti i presenti: “Se bevete non guidate“, mamma Paola invece ha invitato i presenti e a fare di tutto “per essere felici se lo volete ricordare.

Il tempo per essere felici non va sprecato“. Anche il Sacerdote era provato e con le sue parole lo ha ricordato come un “figlio adorato, un fratello allegro, un ragazzo felice e buono a cui piacevano la musica e il canto“.

Presente anche Giorgia Meloni nel ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri

Alla cerimonia erano presenti anche molti giornalisti colleghi dei genitori. Non sono mancati i politici, dalla maggioranza all’opposizione.

Enrico Letta, leader dem, era a dare un ultimo saluto a Francesco. Poi c’era il neo presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Non è mancata Giorgia Meloni, che ha raggiunto la chiesa di Santa Maria Liberatrice subito dopo il giuramento al Quirinale. Quello di Meloni è stato il suo primo impegno da presidente del Consiglio dei Ministri.

Convalidato l’arresto della 23enne che ha travolto e ucciso Francesco

È stato convalidato l’arresto della responsabile della morte di Francesco Valdiserri. La ragazza di 23 anni che era al volante in stato d’ebbrezza sconterà la pena agli arresti domiciliari. La giovane ha detto di non ricordare nulla della notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022 e gli avvocati hanno detto che la 23enne è ancora sotto choc.