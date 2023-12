“Martedì, per le esequie di Giulia, chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più”, a dirlo è il presidente della regione Veneto Luca Zaia che, attraverso una nota, ha annunciato che nel giorno dei funerali della 22enne Giulia Cecchettin è stato indetto il lutto regionale. Alle celebrazioni è atteso l’arrivo di diverse cariche dello Stato e tra queste è prevista la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.