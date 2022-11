Funerali Maroni a Varese, una folla segue esequie su maxischermo

Varese, 25 nov. (askanews) - Il feretro di Roberto Maroni, una bara di legno chiara ricoperta di fiori bianchi, è stato accompagnato tra gli applausi dei cittadini nella basilica di San Vittore a Varese, dove si sono tenuti i funerali di Stato per l'ex ministro dell'interno ed ex presidente della...

Varese, 25 nov. (askanews) – Il feretro di Roberto Maroni, una bara di legno chiara ricoperta di fiori bianchi, è stato accompagnato tra gli applausi dei cittadini nella basilica di San Vittore a Varese, dove si sono tenuti i funerali di Stato per l’ex ministro dell’interno ed ex presidente della regione Lombardia scomparso martedì scorso all’età di 67 anni.

Ad accompagnare la salma all’interno della chiesa, la moglie, i figli, la sorella e i parenti stretti di Roberto Maroni.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza del Podestà a Varese per seguire i funerali di Stato di Roberto Maroni su un maxischermo fatto installare dal Comune, che per la morte del politico varesino ha dichiarato il lutto cittadino. Su un balcone della piazza, dove ha sede la storica sezione leghista di Varese, un solo, semplice striscione: “Grazie, Bobo”.