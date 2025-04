Roma, 26 apr. (askanews) – Droni e elicotteri in volo sopra San Pietro per i funerali di Papa Francesco, il cui rumore si confonde con le preghiere, i rintocchi delle campane e resta in sottofondo durante i momenti di raccogliemento, come quando il feretro è arrivato sul sagrato.

Ingenti le misure di sicurezza in Vaticano per la cerimonia: oltre al sorvolo, ci sono cecchini piazzati sui palazzi intorno alla Basilica e tutta l’area intorno al Vaticano è stata chiusa al traffico.