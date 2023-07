Funerali Purgatori, Boldrini: persona umana e capace di non arrendersi

Roma, 28 lug. (askanews) – “Una persona molto umana, capace di ascoltare e farsi carico dei problemi, di non arrendersi mai, purtroppo lo ha dovuto fare in quest’ultimo passaggio. Mi dispiace tanto, io non sapevo che aveva una malattia da tempo, siamo rimasti abbastanza sconcertati, mi sembrava giusto essere qui oggi”.

Così la deputata del Pd, Laura Boldrini arrivando ai funerali di Andrea Purgatori a piazza del Popolo a Roma.