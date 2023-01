Home > Video > Funerali Ratzinger, la commozione dei fedeli a piazza San Pietro Funerali Ratzinger, la commozione dei fedeli a piazza San Pietro

Roma, 5 gen. (askanews) – Commozione per i fedeli che assistevano ai funerali del Papa emerito Joseph Ratzinger in piazza San Pietro, in questa fredda mattinata di gennaio, seguendo dai maxischermi la celebrazione officiata da Papa Francesco.

