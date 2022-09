Londra si prepara a salutare per l'ultima volta Sua Maestà: tutto quello che c'è da sapere

Il 19 settembre 2022 entrerà nella storia della Corona britannica come il giorno in cui si celebreranno i funerali della Regina Elisabetta II, la sovrana morta lo scorso 8 settembre a Balmoral all’età di 93 anni dopo ben 70 anni di regno.

Sarà un evento più unico che raro, che attirerà nella capitale Londra un pubblico potenziale di due milioni di persone e che sarà seguito da miliardi di persone in tutto il mondo, in modo simile a quanto accadde nel 1997 con la cerimonia funebre della compianta principessa Diana.

L’evento, di portata storica, sarà ovviamente seguito dall’occhio attento delle telecamere della BBC e sarà trasmesso anche nel nostro Paese.

Le reti tv si sono attivate per dare una copertura dell’evento quanto più possibile completa: ecco dunque tutto quello che c’è da sapere.

Diretta streaming e tv dei funerali della Regina Elisabetta: dove vederla dall’Italia

La cerimonia funebre si svolgerà presso presso l’Abbazia di Westminster a partire dalle alle ore 12 .

Su Rai Uno l’evento verrà seguito da uno speciale del TG1 condotto dalla direttrice Monica Maggioni.

Per seguirlo in diretta streaming vi invitiamo ad accedere al servizio gratuito RaiPlay, disponibile sia su RaiPlay sia tramite app.

Mediaset, in parallelo, seguirà la cerimonia funebre della Regina Elisabetta con uno speciale condotto da Silvia Toffanin, prendendo così il posto di Cesara Bonamici. Anche in questo caso potrete seguire la tramissione in streaming su MediasetPlay.

Inoltre, a trasmettere i funerali in diretta ci sarà SkyTg24, canale disponibile in chiaro, sul satellite ma anche in streaming.

La diretta no-stop in streaming dei funerali (con uno speciale dalle 10 alle 18) sarà trasmessa anche su Discovery+.

Come seguire i funerali della Regina Elisabetta sulla BBC

Chi preferisce assistere alla cerimonia in lingua originale potrà collegarsi al sito ufficiale della BBC, dove sarà disponibile la diretta streaming con una copertura completa dell’evento.

Funerali della Regina Elisabetta II: gli orari

La partenza della cerimonia è prevista per le ore 11:35, con il trasferimento della bara di Elisabetta dalla camera ardente (che verrà chiusa alle 7:30) presso l’Abbazia di Westminster.

La liturgia vera e propria inizierà alle 12, mentre alle 14 inizierà una solenne processione guidata da Re Carlo III. Elisabetta sarà sepolta presso la St George Chapel intorno alle ore 17: ovviamente, quest’ultima parte non verrà trasmessa in tv, per rispetto della privacy e del dolore della famiglia reale.