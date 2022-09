Ancora un arcobaleno, ancora su Westminster. Per molti rappresenta un segnale della Regina Elisabetta II lanciato il giorno prima dei suoi funerali.

Dopo la pioggia un arcobaleno saluta la Regina Elisabetta II il giorno prima dei suoi funerali. La cerimonia solenne si è svolta nella mattinata odierna, 19 settembre 2022, ed è continuata nell’arco di tutta la giornata.

Funerali Regina Elisabetta, un altro arcobaleno saluta l’amata sovrana

Sicuramente è stata una coincidenza, ma per i più romantici potrebbe trattarsi di un segno del destino. Alle 18.00 circa di ieri, 18 settembre 2022, un arcobaleno ha colorato Westminster durante l’ultimo giorno terrestre di Elisabetta II. La Regina non era ancora stata seppellita accanto al marito Filippo di Edimburgo.

I precedenti: il doppio arcobaleno il giorno della morte della Regina

Non è la prima volta che accade una cosa del genere dalla scomparsa di sua Maestà fu Elisabetta II.

Un doppio arcobaleno era apparso su Buckingham Palace, a Londra, poco prima che la morte della Regina Elisabetta fosse annunciata giovedì 8 settembre 2022. Molti hanno creduto sia in quell’occasione, sia ieri, che questi arcobaleni non fossero un caso, ma un segnale lanciato dall’alto dalla Regina per salutare i suoi sudditi.