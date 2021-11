Funerali strazianti per Simone Fratto, morto in un incidente a soli 25 anni dopo che aveva lottato al Niguarda fra la vita e la morte per giorni

Funerali strazianti nella mattinata di oggi, 23 novembre, per Simone Fratto, il giovane papà di Seveso morto in un incidente a soli 25 anni dopo che lo scorso 16 novembre si era schiantato con la moto contro un furgone. I funerali del giovane si sono tenuti a Barlassina presso la sede parrocchiale di San Giulio in via Speroni.

Purtroppo Simone, dopo quel tremendo incidente in cui aveva centrato con la moto un autocarro lungo viale Edison, all’altezza dell’incrocio con via Meucci, aveva lottato fra la vita e la morte per giorni interi, ma poi aveva ceduto. Subito dopo il sinistro Simone era stato trasportato con massima urgenza dai soccorritori all’ospedale Niguarda di Milano, ma era già in coma.

E se da un lato in questi giorni erano andati avanti gli accertamenti di legge delle forze dell’ordine per stabilire le esatte dinamiche del sinistro e le eventuali cause, dall’altro si era sperato fino alla fine che la forte fibra di Simone soverchiasse la gravità delle ferite riportate quando era stato sbalzato sull’asfalto dopo un urto violentissimo.

Poi il decesso e le esequie strazianti di un giovane amato da tutti, con affetti saldissimi ed amici sinceri che sono intervenuti in gran numero a piangerne la scomparsa. Fortissimo il dolore della compagna Jenny, l’angoscia da spiegare al figlio Ethan e lo schianto emotivo per mamma Nadia, papà Pino e per il fratello Daniele.