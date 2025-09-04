Funicolare di Lisbona deraglia: il bilancio è di 17 morti

Un grave incidente ha colpito Lisbona, dove una funicolare iconica è deragliata, provocando la morte di 17 persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi, nei pressi della famosa collina di Alfama, una delle zone più turistiche della capitale portoghese. I primi rapporti indicano che il veicolo ha perso il controllo mentre scendeva, precipitando su una strada sottostante.

Testimoni oculari descrivono scene di caos e angoscia, con i soccorritori che cercavano di liberare i passeggeri intrappolati.

Dettagli dell’incidente

Secondo le autorità locali, il deragliamento è avvenuto senza preavviso. La funicolare, che trasporta turisti e residenti, era affollata al momento del disastro. I servizi di emergenza sono stati allertati immediatamente e sono arrivati sul posto in pochi minuti. Sul luogo della tragedia, le forze dell’ordine hanno confermato il numero delle vittime e hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause dell’incidente.

“Siamo devastati da questa tragedia”, ha dichiarato il sindaco di Lisbona. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime”.

Reazioni e conseguenze

La notizia del deragliamento ha scosso profondamente la città. Le autorità hanno chiuso temporaneamente il servizio della funicolare e hanno avviato controlli di sicurezza su tutte le linee di trasporto pubblico. I passeggeri sopravvissuti sono stati assistiti e sono stati messi a disposizione centri di supporto psicologico per coloro che hanno vissuto l’evento traumatico.

Inoltre, il governo portoghese ha annunciato una riunione d’emergenza per discutere le misure di sicurezza da adottare nel settore dei trasporti. La funicolare di Lisbona è un simbolo della città, e la sua chiusura rappresenta un duro colpo per il turismo locale.

Contesto storico

Le funicolari di Lisbona sono famose per le loro ripide salite e panorami mozzafiato. Questa particolare funicolare ha una lunga storia e ha servito la comunità per decenni. Incidenti di questo tipo, seppur rari, sollevano interrogativi sulla sicurezza dei mezzi di trasporto urbano. Negli ultimi anni, sono stati effettuati investimenti significativi per migliorare la sicurezza dei trasporti pubblici in città, ma questo tragico evento dimostra che ci sono ancora sfide da affrontare.

Le indagini sono in corso e le autorità promettono di informare il pubblico su ogni sviluppo. Questa tragedia rappresenta un forte richiamo alla necessità di garantire la sicurezza nei trasporti pubblici, soprattutto in un contesto urbano così affollato e vitale come quello di Lisbona.