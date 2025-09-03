Funicolare Gloria a Lisbona: almeno 15 morti e 18 feriti

Un grave incidente ha colpito Lisbona, dove la funicolare Gloria si è schiantata, causando almeno 15 morti e numerosi feriti.

Una tragedia ha colpito la capitale portoghese, Lisbona, dove la funicolare Gloria ha subito un drammatico incidente. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, provocando un bilancio di almeno 15 morti e 18 feriti, tra cui un’italiana. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause di questo tragico evento.

Dettagli dell’incidente

Il disastro è avvenuto intorno alle 11:30 ora locale. La funicolare, che collega il quartiere di Bairro Alto con la parte bassa della città, ha perso il controllo e si è schiantata, causando un’immediata risposta da parte dei servizi di emergenza. Testimoni oculari hanno descritto scene di caos e panico, con persone che cercavano di aiutare i feriti mentre altre chiamavano i soccorsi.

Secondo fonti ufficiali, tra le vittime ci sono cittadini portoghesi e turisti. Un portavoce della protezione civile ha confermato che l’italiana coinvolta è stata identificata e che le famiglie delle vittime stanno ricevendo supporto psicologico. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della posizione della funicolare e delle condizioni meteo avverse.

Reazioni e indagini

Il sindaco di Lisbona ha espresso profondo cordoglio per le vite perse e ha promesso un’indagine approfondita per comprendere le cause dell’incidente. “È una giornata di lutto per la nostra città. Faremo tutto il possibile per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro”, ha dichiarato.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per raccogliere testimonianze e analizzare la registrazione delle telecamere di sorveglianza. Le prime ipotesi indicano che un guasto tecnico possa essere stato il fattore scatenante dell’incidente. Tuttavia, è troppo presto per trarre conclusioni definitive.

Contesto e sicurezza dei trasporti a Lisbona

Lisbona è conosciuta per i suoi trasporti pubblici storici, tra cui le funicolari che solcano le sue ripide colline. Negli ultimi anni, ci sono state preoccupazioni riguardo alla sicurezza di questi mezzi, con richieste di maggiori controlli e manutenzione. Questo incidente riaccende il dibattito sulla necessità di investire in infrastrutture sicure e moderne.

Le autorità locali sono già state sollecitate a rivedere le procedure di sicurezza e a garantire che tutte le funicolari e altri mezzi di trasporto pubblico siano sottoposti a controlli rigorosi. La tragedia di oggi rappresenta un duro colpo per la comunità e solleva interrogativi sul futuro della sicurezza dei trasporti nella capitale portoghese.