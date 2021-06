Funivia Mottarone, per la procura ipotesi fune spezzata per utilizzo massiccio dei forchettoni

Tra le ipotesi al vaglio della procura per spiegare la rottura del cavo della funivia del Mottarone anche l'uso massiccio dei cosiddetti forchettoni.

Continuano le indagini della procura d Verbania in merito all’incidente della funivia del Mottarone dello scorso 23 maggio. Tra le ultime ipotesi vagliate dagli inquirenti per capire come si possa essere tranciato il cavo della struttura vi è l’uso massiccio dei cosidetti “forchettoni”, che potrebbero avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e provocato quindi la rottura all’altezza dell’attacco del carrello.