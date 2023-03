Fuoco divampa in affollato campo profughi Rohingya in Bangladesh

Balukhali, 6 mar. (askanews) – Un enorme incendio ha colpito un campo profughi affollato per i musulmani Rohingya (perseguitati in Myanmar) nel sud del Bangladesh, lasciando migliaia di senzatetto. Le capanne di bamboo hanno preso rapidamente fuoco e le fiamme si sono propagate rapidamente, ma altrettanto rapidamente l’incendio è stato circoscritto e si è esaurito. Non ci sono notizie di morti o feriti.

L’incendio ha colpito il campo di Balukhali, uno dei 32 campi nel distretto di Cox’s Bazar dove vivono più di 1,2 milioni di persone.