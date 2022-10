Fuori dal coro chiude: brutte notizie per il format di Mario Giordano

Fuori dal coro chiude in anticipo, forse per sempre: brutte notizie per il format di Mario Giordano.

Brutte notizie per Mario Giordano: il suo Fuori dal coro potrebbe chiudere i battenti in anticipo. Stando ad alcune voci di corridoio, Mediaset avrebbe preso questa decisione a causa degli atteggiamenti sopra le righe del conduttore.

Fuori dal coro chiude?

Fuori dal coro, in onda su Rete 4 il martedì in prima serata, potrebbe chiudere i battenti prima del previsto. Il talk show condotto da Mario Giordano doveva andare in pausa da novembre a dicembre a causa del Mondiale di calcio in Qatar, ma nelle ultime ore Mediaset avrebbe preso una terribile decisione. Sembra che il programma sarà costretto alle ferie forzate per un periodo molto, molto più lungo.

Le indiscrezioni sulla decisione di Mediaset

Giordano e il suo Fuori dal Coro potrebbero tornare in onda il prossimo 14 febbraio. Eppure, secondo Dagospia, il programma di Rete4 potrebbe chiudere definitivamente. Si legge:

“Pare non sia solo una questione di alti costi. Si sussurra che la linea editoriale assai irriverente del contenitore non sia gradita ai vertici aziendali”.

In effetti, negli ultimi anni, la conduzione di Giordano è cambiata parecchio, tanto che i suoi show diventano in virali sui social in un lampo.

Silenzio assoluto da parte di Mario Giordano

Nel frattempo, Giordano continua a mantenere il silenzio assoluto. Il suo ultimo sfogo social risale a qualche settimana fa, quando rispondendo a David Parenzo ha cinguettato: