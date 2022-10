Fuori dal coro sospeso: le parole di Mario Giordano

Il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro, sarà sospeso dal 15 novembre al 14 febbraio.

Il conduttore di Fuori dal Coro Mario Giordano ha confermato che il programma verrà sospeso a partire dal 15 novembre.

Fuori dal coro sospeso: i motivi

A partire dal 15 novembre il programma Fuori dal Coro verrà sospeso. A confermarlo è stato il conduttore Mario Giordano, che ha dichiarato che i telespettatori dovranno fare a meno del suo programma tv fino al 14 febbraio.

I motivi dello stop a quanto pare al momento restano incerti e Mario Giordano si è limitato a dire che si tratterà di una “pausa natalizia” più lunga del previsto.

“Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera vi aspetto più caz*uti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente Fuori dal coro”, ha fatto sapere attraverso le sue pagine social dopo aver confermato la sospensione dello show.

Qualcuno crede che forse le posizioni di Mario Giordano sui temi dei vaccini e sui greenpass possano aver portato alle divergenze tra lui e Mediaset e che per questo sia stato deciso di sospendere il programma. Per adesso la questione resta soltanto un’ipotesi e non vi sono conferme.

Mario Giordano: i vaccini

Mario Giordano ha sollevato alcune polemiche e controversie a causa delle sue parole sui vaccini anti-Covid.

Secondo i rumor in circolazione il conduttore sarebbe stato anche convocato da Mediaset per via delle sue posizioni no-vax. “Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No-Vax, mi pongo solo delle domande”, aveva replicato Giordano in merito alla questione.