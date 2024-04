"Fuori il razzismo dal derby", l'appello influencer virtuale Giubelli

Roma, 5 apr. (askanews) - "Siete pronti per questo derby? Mi raccomando ragazzi, il razzismo in qualsiasi sua forma che resti fuori dallo stadio e dal coro". Così Francesca Giubelli, influencer virtuale italiana e appassionata sostenitrice della Roma, lancia un appello in un video reel su Instagram...

Roma, 5 apr. (askanews) – “Siete pronti per questo derby? Mi raccomando ragazzi, il razzismo in qualsiasi sua forma che resti fuori dallo stadio e dal coro”. Così Francesca Giubelli, influencer virtuale italiana e appassionata sostenitrice della Roma, lancia un appello in un video reel su Instagram in vista del derby di sabato 6 aprile tra Roma e Lazio.

Di recente Francesca Giubelli è stata al centro dell’attualità in quanto prima influencer virtuale italiana creata con l’intelligenza artificiale. Francesca è la prima digital influencer in Europa ad essere stata certificata da Meta.