Fuorisalone 2024, Paolo Casati: un'edizione per materia e natura

Milano, 29 feb. (askanews) – “Fuorisalone, a Milano torna protagonista del design dal 15 al 21 aprile. Il nostro tema per quest’anno è Materia Natura, che va in continuità con il tema dell’anno scorso, parla di sostenibilità, senza usare la parola sostenibilità. Due dimensioni in quanto alla materia e alla natura, che insieme hanno un valore per noi fondamentale”. Così Paolo Casati, cofondatore del Fuorisalone di Milano, ha presentato ad askanews l’edizione 2024 della manifestazione che si affianca al Salone del Mobile. “Ci ripresentiamo con una nuova piattaforma aggiornata – ha aggiunto – e contiamo di arrivare ai numeri dello scorso anno, dove abbiamo visto 970 eventi pubblicati, solo su Brera, siamo già a 170 adesioni, contiamo di superare le 200. Qualcosa accade fuori città, qualcosa accadrà anche dopo il Fuorisalone, quindi nella parte notturna stiamo lavorando ad un festival, e anche tante zone che non avevamo mai visto prima, che lavorano su progetti, su luoghi inaspettati. Quindi tenetevi delle scarpe comode, perché ad aprile si ritorna a danzare e a correre per le vie di Milano alla scoperta del design.