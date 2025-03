Milano, 3 mar. (askanews) – In concomitanza con il Salone del Mobile, dal 7 al 13 aprile 2025,Milano torna protagonista con il Fuorisalone che propone un fitto calendario di eventi, mostre e installazioni diffuse in tutta la città. Quest’anno il tema sarà: “Mondi Connessi – Interactivity and Immersion in Design for a Connected World”. Paolo Casati, Co-founder e Creative director di Studiolabo, ha presentato la nuova edizione del Fuorisalone ad askanews.