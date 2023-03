Incidente ambientale di grande rilevanza e fuoriuscita di petrolio in Regno Unito, dichiarata l’emergenza ambientale. Da quanto si apprende l’oleodotto Wytch Farm a Purbecks è stato interessato da una perdita che si è sversata a Poole Bay con gravi danni e pericolo di inquinamento che ha spinto le autorità a precludere l’area.

Fuoriuscita di petrolio in Regno Unito

In quella zona in Regno Unito del Dorset è stata infatti dichiarata l’emergenza ambientale. Da quanto si apprende in queste ore circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall’oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. E in ordine al grave incidente era stata la stessa Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria a decidere di dichiarare l’emergenza e vietarela balneazione fino a nuovo avviso. Ne danno notizia i media locali. Media che spiegano anche come l’impianto in questione sia di proprietà di Perenco, che ha confermato una “limitata perdita di petrolio” ed ha assicurato che la falla è stata bloccata.

La società: “Avviata indagine completa”

La società ha inoltre comunicato che è stata avviata una “indagine completa” su quanto accaduto, mentre sono ora in corso le operazioni di pulizia. Wytch Farm è uno spot energetico primario operativo dal 1979 ed è “uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa”.